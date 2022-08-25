Скандальна київська викладачка вербувала коригувальників і виправдовувала дії путінської армії в Україні

Колишній викладачці київського університету повідомлено про підозру у державній зраді та у створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів.

Ексвикладачка і путінська поплічниця від лютого 2022-го, перебуваючи на території Росії та діючи на замовлення російських кураторів, створила та адмініструвала у месенджері "Telegram" низку груп. Крім того, про підозру двом її сільникам.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

"У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних сил України та територіальної оборони Києва та Київській області", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вона завербувала понад десять осіб. Від 24 лютого вони здійснювали обходи визначених ділянок у Києві та Київській області, фотографували місця дислокації та пересування українських військовослужбовців. Після цього усі відомості передаваликураторам з силових структур агресорки Росії.

Також на своїй сторінці "Вконтактє" та на YouTube-каналі поплічниця окупантів поширювала відео і дописи, які виправдовували збройну агресію Російської Федерації в Україні та визнавали її правомірною. Зрадниця у своїх повідомленнях закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні.

Фото: Прокуратура Київської області

Наразі прихильниці "руского міра" повідомлено про підозру за статтями "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу", "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану" та "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України".

Одному з членів групи також повідомлено про підозру за статтею "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України". До суду передано обвинувальний акт щодо третього підозрюваного за статтями "державна зрада" і "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Нагадаємо, що скандал із Євгенією Більченко, яка була викладачем Національного педуніверситету імені Михайла Драгоманова, виник на початку 2021 року через її висловлювання про перехід сфери обслуговування в Україні державною мовою. Більченко назвала його "маразмом", а Україну "лімфовузлом на тілі американської колонії".

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