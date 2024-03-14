Скандальна мобілізація: чи буде "бронювання за гроші" та як каратимуть ухилянтів

Так зване бронювання від мобілізації за гроші, найімовірніше, не буде прописане в цьому законопроєкті.

Політики чубляться щодо низки норм у мобілізаційному законопроєкті та зупиняють роботу після розгляду однієї правки. Бо втомилися чи щось пішло "не за планом"? Дискусії набирають обертів.

З якого віку можна на фронт, що чекає на українських чоловіків за кордоном, чи буде "бронювання" за гроші та коли демобілізація? Все, що відомо про останні зміни в законопроєкті про мобілізацію - в ексклюзиві TSN.UA.

Коли проголосують?

Депутатам дуже важко. По-перше, потрібно працювати. По-друге, потрібно так виписати норми мобілізаційного законопроєкту, щоб врахувати всі побажання суспільства, військових, бізнесу і самих можновладців. А це задача не з легких. Епопея з опрацюванням правок до документу продовжується вже третій тиждень, бо назбиралось їх аж понад 4-х тисяч. Однак, більше однієї години можновладці працювати, як виявилось, не можуть.

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Нагадаю, подача правок до цього законопроекту завершилася 21 лютого. Тільки вчора, тобто через три тижні, Комітет почав їх розглядати. Пропрацював менше години і закрив засідання, оголосивши наступне засідання на сьогодні. А тепер і воно відмінено. Це просто знущання з військових і їхніх родин, які чекають, щоби цей законопроект встановив терміни служби, дав можливість звільнитися інвалідам та тим, що пройшли полон і так далі.

Однак, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що законопроєкт про мобілізацію у другому читанні може бути ухвалений до кінця березня. Про ймовірні дати голосування законопроєкту про мобілізацію у другому читанні раніше говорив і член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Не дивлячись на те, що робота над документом ще триває, нардепи вже розповіли, що залишать, а що приберуть з мобілізаційного законопроєкту. Так, Олексій Гончаренко повідомив, що 12 березня на засіданні комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ухвалили правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виключає такі обмеження для ухилянтів: заморожування рахунків, банківських карток, керування авто, виїзд за кордон.

"Знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон і керування автівкою. Голосування в Комітеті - 7 за, 6 проти. Після цього засідання було перервано, а потім і закрито головою комітету. Щось пішло не за планом", - йдеться у повідомленні.

Відстрочка не для всіх

Відстрочку від мобілізації матимуть усі аспіранти – як бюджетної, так і контрактної форми навчань, повідомив нардеп Федір Веніславський. А от ті, хто вирішив продовжити гризти граніт науки не за своєю спеціальністю такої можливості не матимуть.

"Спочатку людина здобуває вищу освіту, магістерську та наукову. А ті, хто отримав ступінь бакалавра і знову пішов на бакалавра, права на відстрочку від мобілізації не матимуть. Так само, як і ті, хто, маючи вищу освіту одного профілю, вирішив здобувати вищу освіту такого ж рівня, але іншого профілю. Це не буде підставою для відстрочки від мобілізації", - вказано у повідомленні.

Також відстрочка залишиться для усиновителів, опікунів дітей-сиріт, а також батьків, які мають трьох і більше дітей та для тих, хто доглядає за особами з інвалідністю I та II груп. Також це стосується і тих, хто за рішенням лікарів доглядає за людиною, яка потребує постійного догляду. Однак, за новими нормами, в однієї недієздатної особи може бути лише один опікун, який отримає відстрочку.

На фронт з 25-ти?

Нардеп Єгор Чернєв нагадав, що Рада окремо голосувала за законопроєкт щодо зниження призовного віку від 27 до 25 років, але документ досі не підписаний. Можливі два варіанти: або президент підпише законопроєкт, або ця норма буде проголосована в законопроєкті про мобілізацію.

"Є погодження всередині комітету про те, що норма має залишитися – зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Далі вже процедурно – що буде першим підписано, те й набере чинності", - вказано у повідомленні.

Що буде з "бронюванням"?

Заброньовані будуть усі працівники Нацполіції України. Менше пощастило органам держвлади та місцевого самоврядування. Там зможуть бути заброньовані тільки керівники цих організацій. Щодо держслужбовців категорій "Б" і "В", то серед них може бути заброньовано до 50% осіб.

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"Також ми погодилися, що в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів – для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної систем".

"Бронювання" за гроші

Нардеп Роман Грищук повідомив, що так зване бронювання від мобілізації за гроші, найімовірніше, не буде прописане в цьому законопроєкті.

"Не думаю, що це стосуватиметься цього закону. Можливо, якесь окреме рішення, але навряд чи це буде висвітлено в законопроєкті, про який ми говоримо", - додав він.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. За його словами, насамперед мають бути заброньовані ті, хто забезпечує життєдіяльність країни. Після заяв прем’єра нардеп Гончаренко повідомив, що в Кабміні планують прив’язати бронювання до рівня зарплати і порівняв таке рішення з соціальним дарвінізмом.

"В Кабміні планують привʼязати бронювання від мобілізації до рівня заробітної плати. І так забронюють всіх: 1. Чиновників категорії А; 2. робітників підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу, постачальників для ЗСУ; 3. робітників поліції", - сказав Гончаренко.

З бізнесу забронюють повністю:

працівників паливно-енергетичного комплексу;

операторів зв'язку;

Також отримують можливість для бронювання ті:

Хто отримує зарплату від 35 000 грн.,

Сплачує ПДФО ≥ 6,3 тис грн, і ЄСВ ≥ 7,7 тис грн.

Айтівці, а саме резиденти Дія сіті, за умови сплати ПДФО ≥ 6,3 тис грн.

Подібне за змістом рішення вже виносилось на обговорення з ОП місяць тому. Але тоді його завернули саме через критику норми про зарплату від 35 000 грн. В такому вигляді підхід можна назвати соціальним дарвінізмом. За цією логікою: чиновники та багатії не мають ризикувати життям.

Електронний кабінет

За словами нардепа Веніславського, в законопроєкті передбачено, що реєстрація в електронному кабінеті призовника не буде обов'язковою. Вона залишається як право, а не як обов'язок. І це значно полегшує життя українським чоловікам, які зараз перебувають за кордоном. Решта способів вручення повісток залишаться такими ж, як зараз.

"Ми залишили можливість, передусім особам, які проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного оновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їх виїзду", - додали в повідомленні.

Мобілізація засуджених

Як повідомив на початку березня народний депутат Веніславський, мобілізаційним законопроєктом передбачено, що частину засуджених можуть долучати до ЗСУ.

"Ми передбачимо, щоб засуджені, які отримали покарання без реального відбуття , його в місцях пенітенціарної системи (або засуджені з відстрочкою від відбування покарання, або умовно засуджені, які фізично перебувають на волі), можуть бути мобілізовані, вони також будуть взяті на військовий облік"- мовится у повідомленні.

Зауважимо, що 9 березня міністр юстиції Денис Малюська анонсував, що в парламенті буде зареєстрований законопроєкт про мобілізацію засуджених та ув'язнених. А 13го березня документ вже з’явився на сайті ВР. Міністр зазначив, що є тисячі чоловіків, які перебувають у місцях позбавлення волі, але хочуть стати захищати країну. Однак, є свої нюанси.

Цікаво, що такий документ ще раніше був запропонований нардепом Гончаренко.

Демобілізація

Стосовно демобілізації – є консенсус, що це може бути після 36 місяців. Але конкретні терміни, деталі та механізми ще обговорюватимуться. Про це запевняє депутатка від “Європейської солідарності” Ірина Фріз.

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Повторна ВЛК

Відповідно до нового законопроєкту, мобілізації не підлягають особами з інвалідністю. Однак оборонний комітет підтримав поправку про необхідність проходження повторної ВЛК тими військовозобов’язаними, які в період від 24 лютого 2022 року отримали статус особи з інвалідністю II та III груп. Вони мають пройти повторно медкомісію, яка визнає особу такою, що має інвалідність, зазначає Федір Веніславський.

Також особи, які були визнані обмежено-придатними, мають повторно пройти ВЛК, щоб бути визнаними або придатними, або непридатними. Бо статус обмежено-придатний буде скасований. А от щодо термінів у які потрібно буде пройти повторно ВЛК поки що згоди немає.

Раніше у Міністерстві оборони розповіли виданню Financial Times про процес мобілізації в Україні та пробеми, які виникають.

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