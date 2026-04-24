Скандальна справа про поділ ембріонів в Дніпрі завершилася: що вирішили

Судове засідання / © ТСН

Реклама

У Дніпрі завершилася резонансна судова справа щодо поділу заморожених ембріонів між вдовою та батьками її померлого чоловіка. Позивачі — свекор і свекруха Анастасії Кузьменко — відмовилися від позову буквально за крок до оголошення рішення апеляційного суду.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.

Представник Володимира та Тетяни Кузьменків Олександр Мовчан пояснив, що справа могла затягнутися ще на роки — аж до розгляду у Верховному Суді чи навіть Європейському суді з прав людини. За його словами, позивачі ухвалили рішення відмовитися від позову з особистих і сімейних причин.

Реклама

«Кузьменко Володимир Миколайович та Тетяна Анатоліївна сподіваються, що Анастасія все ж таки продовжить лікування, яке вона неодноразово зазначила під час судових засідань та здійснить народження дитини. Вони, в свою чергу, готові всіляко сприяти, надавати їй допомогу для розвитку дитини і сподіваються, що зможуть приймати участь у вихованні дитини в подальшому як батьки померлого Олександра», — зазначив Мовчан.

Апеляційний суд саме розглядав скаргу Анастасії Кузьменко та медичної клініки на рішення Центрального районного суду Дніпра, ухвалене у вересні минулого року. Тоді суд постановив поділити шість кріоконсервованих ембріонів навпіл між жінкою та батьками її покійного чоловіка. Ба більше, у рішенні навіть було визначено, які саме ембріони та якої статі мають дістатися літньому подружжю. Також суд постановив записати літнє подружжя батьками дітей після їхнього народження сурогатною матір’ю.

Ця справа викликала широкий резонанс у медичній спільноті, адже, за словами фахівців, могла створити небезпечний прецедент для застосування репродуктивних технологій в Україні.

Анастасія Кузьменко наполягала, що ембріони містять генетичний матеріал її та її покійного чоловіка. Подружжя в шлюбі готувалося до процедури штучного запліднення, однак чоловік раптово помер від хвороби. Після його смерті жінка вирішила відкласти процедуру, аби пережити втрату. Згодом батьки чоловіка звернулися до суду.

Реклама

«Я п’ю заспокійливе, снодійне — я не можу спати? Про яких дітей йдеться? Потім пішло про те, що якщо ти не можеш, давай запросимо сурогатну матір, хай вона народить цих дітей. Я їм сказала, що рік після смерті я неготова про це говорити», — зазначала вдова.

Від початку судового процесу ембріони перебували під арештом, і скористатися ними було неможливо. Наразі всі обмеження зняті.