Скандальна відставка Федорова: за що звільнили міністра оборони

Причина відставки Михайла Федорова / © Getty Images

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Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України розкритикував військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. Рішення викликало чимало дискусій, мирні протести та невдоволеність громадян.

Більше про це він розповів в ефірі «Ранок.LIVE».

Реформи Михайла Федорова принесли більше користі, ніж шкоди

Олексій Гетьман пояснив, що реформи міністра оборони Михайла Федорова мали значно більше користі, ніж шкоди. За його словами, покладати відповідальність за проблеми з мобілізацією виключно на очільника оборонного відомства некоректно.

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Коментуючи реакцію громадян на можливі кадрові перестановки в уряді, експерт звернув увагу на високий рівень підтримки Федорова:

«Якщо збирається мітинг на підтримку міністра, якого звільнили, це означає, що він має велику довіру у суспільстві. Можливо, саме це стало однією з причин його звільнення», — додав Гетьман.

За словами Гетьмана, мітинги у містах України — явно не проплачені, адже люди прийшли висловити свою громадянську позицію.

Недоліки, які є в роботі Міністерства оборони України, за півроку розв’язати нереально. Експерт додає, що рішення звільнити Федорова — є некоректним, оскільки ті реформи, які він провів, принесли більше користі.

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Аби змінити показники мобілізації, Гетьман каже, що потрібно було запроваджувати конкретні обмеження проти людей, які ухиляються від призову. Наприклад, обмежувати доступ до всіх державних послуг, банківських карток, водійського посвідчення тощо.

«Ми маємо робити асиметричні відповіді, і перемагати Росію інноваціями, технологіями новими, а не змагатися в тому, в кого більше людей на лінії зіткнення. Це є тим, що вирішує перемогу чи поразку у війні».

Рішення про звільнення Федорова не підтримали в ЄС

Нагадаємо, відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони стала великою несподіванкою для Європи.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, зазначивши, що за час роботи Федорова вдалося досягти значних результатів у тісній співпраці, зокрема щодо підтримки та фінансування України.

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Водночас єврокомісар наголосив, що робити остаточні висновки щодо майбутньої ролі Михайла Федорова поки зарано, адже новий склад Кабінету Міністрів ще невідомий. Для ЄС надзвичайно важливо зберегти наступництво та продовжити вже розпочаті спільні проєкти.

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