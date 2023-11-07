Скандальна заява нардепа про "відставку" Залужного: міністр оборони відреагував

Рустем Умєров наголосив, що інформаційна війна є складовою російської агресії проти України.

Міністр оборони Рустем Умєров відреагував на скандальну заяву нардепа Володимира Ар'єва про нібито підготовку до "звільнення" Валерія Залужного з посади головнокомадувача Збройних сил України.

Умєров прокоментував цей вкид у Facebook.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство – це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", – зазначив міністр.

Умєров наголосив, що інформаційна війна є складовою російської агресії проти України.

"Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу", – підсумував очільник МОУ.

Скриншот поста Рустема Умєрова

Водночас голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, говорячи про вкиди стосовно нібито підготовки до звільнення Залужного, зауважив, що "деякі народні депутати у гонитві за хайпом нехтують питаннями національної безпеки".

Нагадаємо, народний депутат Верховної Ради IX скликання (партія "Європейська солідарність") Володимир Ар'єв у соцмережах заявив, нібито міністр оборони Рустем Умєров вніс на Ставку подання про звільнення головнокомандувача ЗСУ. Таку інформацію він отримав нібито з "надійного джерела". Потім депутат свій пост видалив та опублікував спростування.

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