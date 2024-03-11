Скандальна заява Папи Римського: як відповіли у Всеукраїнській Раді Церков

У разі капітуляції України “рускій мір” приніс би до інших країн “злочини Бучі та Ірпеня”, загибель дітей та катування священників.

У відповідь на скандальну заяву Папи Римського Франциска про те, що Україні слід підняти "білий прапор" і вести переговори з агресором, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заявила, що ніхто і ніколи не примусить український народ капітулювати.

Відповідне звернення було опубліковане увечері 10 березня на офіційній сторінці ВРЦіРО.

“Україна стікає кров’ю, але стоїть за Правду, за право бути самою собою. Стоїть мужньо і непереборно. І якби вона капітулювала, то Європа, можливо увесь світ відразу відчули би це”, - йдеться у ньому.

У ВРЦіРО наголосили, що у разі капітуляції України “рускій мір” приніс би до інших країн “злочини Бучі та Ірпеня”, загибель дітей та катування священників.

“Ми щоденно молимося за мир. За повернення наших бійців з фронту, заручників з полону, біженців з чужини. За порозуміння між народами і зцілення ран, нанесених війною. Але, здатися на милість цього ворога - це не про мир. Це про перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права”, - наголосили у зверненні.

Представники українських церков та релігійних організацій зазначили, що капітуляція перед злом означає крах “загальнолюдського задуму про справедливість” та є “зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях”.

“Ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за Перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час. Ми віримо і знаємо, що ніколи не залишимося у цьому наодинці”, - підсумували у зверненні.

Закінчується заява цитатою із псалма: “Бо Господь любить справедливий суд і вірних Йому не покине. Вони будуть збережені навіки” (Пс.36:28).

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Нагадаємо, в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RSI Папа Римський Франциск заявив, що вважає “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" та розпочати переговори Росією за участі міжнародних посередників.

Згодом у пресслужбі Ватикану уточнили, що Папа Римський використав термін “білий прапор”, запропонований його інтерв’юером, щоб вказати на припинення військових дій та перемир’я, досягнуте за допомогою "сміливості переговорів". Понтифік не мав на увазі капітуляцію України.

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