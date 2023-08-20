Скандальна заява Саркозі про війну в Україні: у Зеленського відреагували

В Офісі Зеленського гостро відреагували на так звані "мирні ініціативи" від колишнього президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував Україні піти на поступки заради закінчення війни.

Скандальну заяву Саркозі прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі одного із телеканалів.

Політик наголосив, що Саркозі не є представником західної політичної еліти, а є засудженим у судовому порядку корупціонером. А також він явно є лобіститом країни-агресорки Росії.

На думку Подоляка, подібними висловлюваннями колишній французький президент "закликає світ відмовитися від міжнародного права, визнати, що той, хто сильний, хто готовий відрізати голови дітям, той буде домінувати".

"Тобто Саркозі закликає Росію продовжити максимально жорстоку геноцидну війну в Україні. Своїми заявами він каже РФ: "Ви ріжте їх поки що, вбивайте українців, а ми дотиснемо, щоб вони погодилися вам програти". Ось такий прямий переклад", – сказаі Подоляк.

Нагадаємо, днями Саркозі назвав "ілюзорними" наміри України звільнити Крим, а також закликав Київ до "мирних ініціатив".

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