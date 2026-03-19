Скандальне фото з тілом дівчини у Дніпрі: проректор університету зробив заяву про ганебний вчинок курсанта

Проректор, т.в.о ректора ДДУВС Ігор Магдаліна та курсант на фото з тілом померлої дівчини / © Колаж з фото ДДУВС та телеграм-каналу «Дніпро Оперативний»

На резонансному знімку з тілом 14-річної Анастасії Ситнікової у Дніпрі впізнали першокурсника Дніпровського державного університету внутрішніх справ. Керівництво закладу освіти вже розпочало службове розслідування за участю поліції, МВС та обіцяє дисциплінарну відповідальність для винних.

Про це розповів перший проректор, т.в.о ректора ДДУВС Ігор Магдаліна, повідомляє телеграм-канал «Дніпро Оперативний».

Як курсант опинився поряд з тілом 14-річної дівчини?

На обурливому, цинічному фото з тілом померлої Анастасії зафіксований курсант першого курсу факультету кримінальної поліції ДДУВС. Магдаліна пояснив, як курсант опинився біля тіла дівчини.

«Ми активно спрацюємо з ГУНП в Дніпропетровській області і саме 19 лютого до нас звернулося відповідним листом ГУНП в Дніпропетровській області з проханням залучити наших курсантів до пошуку безвісті зниклої дівчинки, підлітка», — сказав т.в.о ректора.

Службове розслідування через фото курсанта з тілом дівчини

Він наголосив, що подібний вчинок є неприйнятним як для курсанта, так і для працівника поліції. Магдаліна пообіцяв притягнути винних до дисциплінарної відповідальності.

«Ми засуджуємо дійсно цей факт, ми досі шоковані, що така ситуація відбулась. Зараз по цьому повідомленню, по цих інформаційних публікаціях за долученням Міністерства внутрішніх справ України нами ініційоване службове розслідування, по закінченню якого будуть встановлені всі обставини і факти цієї прикрої події, і винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Мова йде як і про курсантів, так і про керівництво цього факультету», — розповів т.в.о ректора ДДУВС.

Що відомо про курсанта, який сфотографувався з тілом дівчини?

За його словами, курсант раніше не мав жодних порушень і загалом характеризується позитивно.

«Курсант характеризується позитивно, за час навчання в університеті жодних правопорушень він не скоював. Він добре навчається, він займається спортом, він приймає участь у громадських заходах, благодійну допомогу робить, волонтерська діяльність в нас дуже розвита. Тобто за таким курсантом жодних вчинків не було», — розповів Магдаліна.

Він додав, що до перевірки додатково залучають психологів, аби з’ясувати причини інциденту.

«Поки ми не встановимо всі факти і обставини цієї події, я не можу дійсно стверджувати, які будуть зроблені висновки, але я впевнений, що розслідування це буде об’єктивним і, звичайно, ми повідомимо громадськість про результати нашого розслідування», — запевнив проректор.

Окремо він перепросив родину загиблої.

«Це дуже прикрий випадок. Ми співчуваємо цьому горю і я обіцяю, що керівництво університету і Міністерство внутрішніх справ зробить все, щоб встановити дійсно обставини цього ганебного вчинку і повідомити обов’язково родину загиблої дівчинки», — сказав Магдаліна.

Наразі університет співпрацює з ГУНП у Дніпропетровській області, а справа перебуває на контролі МВС.

Фото з тілом дівчини у Дніпрі і деталі загадкової смерті — що відомо

Нагадаємо, курсант ДДУВС зробив глузливе фото біля тіла 14-річної Анастасії Ситнікової, яку знайшли мертвою 20 лютого після двох днів пошуків. Після появи обурливого фото в соцмережах в університеті повідомили, що розпочали службове розслідування, ідентифікували причетних та назвали таку поведінку неприпустимою. У поліції Дніпропетровщини сказали ТСН.ua, що підключаться до розслідування інциденту після завершення внутрішньої перевірки закладу освіти.

Трагедія з 14-річною Анастасією обростає підозрілими деталями. За даними телеграму «Київ Оперативний», тіло дівчини знайшли у лютому в занедбаній будівлі колишнього кафе Nautilus («Маяк»), проте на місці було ані її телефону, ані особистих речей. Сім’ї тривалий час не давали побачити тіло, а офіційне слідство досі не оприлюднило причину смерті. Оливи до вогню підлила «випадкова» пожежа, яка спалахнула в тій самій будівлі 4 березня, невдовзі після виявлення загиблої.