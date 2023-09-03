Скандальне розслідування про "сонячний" бізнес на окупованій території: як відреагували в ОПУ

Ростислав Шурма заявив, що, на його думку, за розслідуванням Bihus.Info стоїть "конкретний олігарх".

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма назвав розслідування про сонячні електростанції в окупації, які належать його братові, “особистою ціною”, яку доводиться платити за повернення державі великих активів.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Чиновник наголосив, що його брат Олег Шурма дійсно отримував плату від ДП “Гарантований покупець” за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях, але “так само, як і отримували всі інші компанії, які знаходяться на цій території”.

За його словами, розслідування про СЕС в окупації, які належать його брату, “є дуже маніпулятивним і неправдивим” і що це “певна особиста ціна, яку доводиться платити за повернення державі великих активів”.

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Ростислав Шурма запевнив, що усі підприємства його брата зареєстровані на території України, а всі працівники працюють на території України. “Те, що залишилася частина площадок в окупації, так таких залишилися тисячі площадок”, - зауважив він.

Маніпулятивність журналістського розслідування заступник голови ОП вбачає у тому, що було вибрано “окремі компанії”. “Насправді таких є понад 60 юридичних осіб. І є 72 чи 73 площадки – фізичні об’єкти, які знаходяться на цих територіях, які працювали в таких саме регламентах”, - наголосив він.

Ростислав Шурма також заявив, що, на його думку, за розслідуванням Bihus.Info стоїть "конкретний олігарх", який, нібито, зводить з ним рахунки. Прізвище цього олігарха він не назвав.

Нагадаємо, у журналістському розслідуванні йшлося про виплату сотень мільйонів гривень підприємствам Олега Шурми за електроенергію із сонячних електростанцій на окупованій території, яка, найімовірніше, не надходила до енергосистеми України.

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