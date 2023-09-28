Скандальне розслідування про “сонячний” бізнес: за справу вже взялося НАБУ

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо виплат за електроенергію з сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

За наявними даними, кримінальне провадження було зареєстроване минулого тижня.

У провадженні фігурують п’ять фірм, якими, за даними Bihus.Info, володіють брат заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми Олег або наближені до посадовця особи.

Справа розслідується за частиною 5 статті 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Що відомо

17 серпня було оприлюднено розслідування Bihus.Info про те, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є оточення Шурми, отримували оплату за “зеленим тарифом” до літа 2023 року, хоча, ймовірно, не мали зв’язку з об’єднаною енергосистемою України.

Станції в окупації певний час працювали синхронно з об'єднаною енергосистемою України. Потім зв'язок із нею було втрачено. В “Укренерго” зазначають, що це сталося 1 липня 2022 року.

“Отже, приблизно від липня електроенергія від сонячних станцій, які опинилися в тимчасовій окупації на території Запорізької області, ймовірно, не йшла до української енергосистеми та українського ринку”, — акцентує журналістка Аліса Юрченко.

Але деякі станції продовжили її виробляти або декларувати її виробництво. Ба більше, вони отримували від державного підприємства “зелений тариф”. Річ у тім, що плата виробникам зеленої електроенергії, зокрема сонячної, особлива: гарантована, фіксована на багато років вперед і вища, ніж іншим виробникам.

Серед цих станцій були й тісно пов'язані із заступником голови Офісу президента Ростиславом Шурмою:

“КД ЕНЕРДЖІ 2”;

“Відновлювальна енергія Запоріжжя”;

“Нацпрод” та інші.

Ростислав Шурма заявив, що, на його думку, за розслідуванням Bihus.Info стоїть “конкретний олігарх”.

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма назвав розслідування про сонячні електростанції в окупації, які належать його братові, “особистою ціною”, яку доводиться платити за повернення державі великих активів.

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