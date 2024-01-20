Скандальне рукостискання: українська тенісистка привітала росіянку з перемогою (фото)

Вчинок 16-річної спортсменки викликав обурення у багатьох українських уболівальників.
На юніорському Відритому чемпіонаті Австралії 2024 молода українська тенісистка Єлизавета Котляр поступилася росіянці і після гри потиснула руку представниці держави-агресорки.
Оскільки такий вчинок 16-річної спортсменки викликав обурення у багатьох українських уболівальників, Федерація тенісу України опублікувала коментар щодо цього інциденту.
“Федерація тенісу України підтримує спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів. Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею”, - йдеться в коментарі.
Оскільки тенісистка неповнолітня, її вчинок прокоментував її батько Костянтин Котляр.
Він звернув увагу на юний вік спортсменки і відсутність досвіду великих міжнародних змагань, де “надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів”.
“На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину. Це безумовно була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому”, - запевнив батько української тенісистки.
Нагадаємо, раніше українська шаблістка Ольга Харлан на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані відмовилася потиснути руку суперниці із Росії. На тлі скандалу Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала правило обов'язкового рукостискання між спортсменами після поєдинку.
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