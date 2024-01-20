Скандальне рукостискання: українська тенісистка привітала росіянку з перемогою (фото)

На юніорському Відритому чемпіонаті Австралії 2024 молода українська тенісистка Єлизавета Котляр поступилася росіянці і після гри потиснула руку представниці держави-агресорки.

Оскільки такий вчинок 16-річної спортсменки викликав обурення у багатьох українських уболівальників, Федерація тенісу України опублікувала коментар щодо цього інциденту.



“Федерація тенісу України підтримує спільну позицію українських тенісистів не проводити рукостискання з представниками країн-агресорів. Наші провідні гравці про це повідомлені та підтримують таку позицію. Але завжди можуть бути помилки. Така помилка сталася сьогодні із нашою гравчинею”, - йдеться в коментарі.

Рукостискання з росіянкою / Фото: скриншот з відео

Оскільки тенісистка неповнолітня, її вчинок прокоментував її батько Костянтин Котляр.

Він звернув увагу на юний вік спортсменки і відсутність досвіду великих міжнародних змагань, де “надзвичайна атмосфера, яка сама по собі чинить неабиякий тиск на спортсменів”.

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“На жаль, моя донька не відчувала себе спокійною, емоції били через край, тому вона не повністю контролювала свою поведінку. На автоматі виконала післяматчевий ритуал – потиснула руку суперниці, не розуміла, що за сіткою стояла представниця країни, яка здійснила напад на нашу Батьківщину. Це безумовно була помилка, через яку Ліза дуже шкодує й запевняє, що ніколи більше не дозволить нічого подібного. Завжди пам’ятатиме, хто є хто. Насправді вона щира патріотка України, завжди була такою, є й залишиться у майбутньому”, - запевнив батько української тенісистки.

Нагадаємо, раніше українська шаблістка Ольга Харлан на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані відмовилася потиснути руку суперниці із Росії. На тлі скандалу Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала правило обов'язкового рукостискання між спортсменами після поєдинку.

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