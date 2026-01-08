- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
Скандальне відео з погрозами цивільному в авто: у Тернопільському ТЦК зробили заяву
Тернопільський ТЦК та СП почав службове розслідування після появи відео, де військовий погрожує цивільному. Заявили про нульову толерантність.
Тернопільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ініціював службове розслідування через відео, яке поширилося в мережі та викликало суспільний резонанс. На записі видно чоловіка у військовій формі, який знімає на телефон цивільного пасажира автомобіля та агресивно до нього звертається.
Про це повідомили у офіційній заяві ТЦК та СП, наголосивши на принципі «нульової толерантності до порушень закону».
Що відомо про скандальний інцидент
Ролик, оприлюднений раніше в соцмережах, був знятий самим військовослужбовцем. На кадрах він звертається до чоловіка, який перебуває на задньому сидінні авто. Коли цивільний прикриває обличчя рукою, військовий переходить на крик, погрози та нецензурну лексику.
У Тернопільському ТЦК зазначили, що вже призначили службову перевірку: встановлюються всі обставини події, опитуються свідки та очевидці інциденту. В установі підкреслили, що засуджують будь-які незаконні дії — незалежно від посади, звання чи заслуг причетних осіб.
Водночас у ТЦК наголосили, що остаточну правову оцінку ситуації нададуть уповноважені правоохоронні органи.
«Нульова толерантність до порушення закону — це принципова позиція Сухопутних військ ЗСУ. Порушення не замовчуються. Ми слухаємо кожного і відповідаємо за кожного», — йдеться в заяві.
Нагадаємо, що на Житомирщині з’ясовують обставини загибелі 50-річного чоловіка. Речниця поліції Іванна Сілецька підтвердила, що під час огляду тіла виявлили сліди крові на обличчі. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини його смерті.