Скандальне відео з погрозами цивільному в авто: у Тернопільському ТЦК зробили заяву

У Тернопільському ТЦК розпочали перевірку після відео з погрозами цивільному у авто Фото ілюстративне / © iStock

Тернопільський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ініціював службове розслідування через відео, яке поширилося в мережі та викликало суспільний резонанс. На записі видно чоловіка у військовій формі, який знімає на телефон цивільного пасажира автомобіля та агресивно до нього звертається.

Про це повідомили у офіційній заяві ТЦК та СП, наголосивши на принципі «нульової толерантності до порушень закону».

Що відомо про скандальний інцидент

Ролик, оприлюднений раніше в соцмережах, був знятий самим військовослужбовцем. На кадрах він звертається до чоловіка, який перебуває на задньому сидінні авто. Коли цивільний прикриває обличчя рукою, військовий переходить на крик, погрози та нецензурну лексику.

У Тернопільському ТЦК зазначили, що вже призначили службову перевірку: встановлюються всі обставини події, опитуються свідки та очевидці інциденту. В установі підкреслили, що засуджують будь-які незаконні дії — незалежно від посади, звання чи заслуг причетних осіб.

Водночас у ТЦК наголосили, що остаточну правову оцінку ситуації нададуть уповноважені правоохоронні органи.

«Нульова толерантність до порушення закону — це принципова позиція Сухопутних військ ЗСУ. Порушення не замовчуються. Ми слухаємо кожного і відповідаємо за кожного», — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що на Житомирщині з’ясовують обставини загибелі 50-річного чоловіка. Речниця поліції Іванна Сілецька підтвердила, що під час огляду тіла виявлили сліди крові на обличчі. Тіло чоловіка направили для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини його смерті.