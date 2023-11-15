Скандальне вручення повістки в Одесі: ДБР почало розслідування дій військових та поліцейських

Насильницькі дії з боку військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі стали приводом для відкриття кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень.

Про це повідомили в середу, 15 листопада, у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Напередодні в Мережі було оприлюднено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.

“Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали”, - йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України). Такий злочин карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на опублікованих 14 листопада кадрах можна побачити, як в Одесі затримують і одягають наручники на молодого чоловіка на очах його дружини і двох маленьких дітей. Далі видно, що його заштовхують у бус.

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