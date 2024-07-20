Скандальне затримання чоловіка у Києві: поліція відреагувала на поширене відео

В мережі Інтернет у суботу, 20 липня, поширилося відео, де показано силове затримання чоловіка співробітниками ТЦК та поліції на вулиці у Києві. Telegram-канали стверджують, що затриманий в районі Борщагівки чоловік нібито не оновив свої військово-облікові дані в ТЦК.

Ситуацію пояснили у патрульній поліції Києва.

"Сьогодні, під час спільного відпрацювання з працівниками центру комплектування та соціальної підтримки, ми помітили підозрілого чоловіка, який побачивши поліцейських, подався навтьоки. Ми швидко наздогнали та зупинили втікача. Натомість громадянин почав агресивно поводитися, нецензурно висловлюватися та штовхати поліцейських", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські додали, що на порушника було складено протоколи за ст. 185 (Злісна непокора вимозі поліцейських) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Після цього затриманого доставили до управління поліції Святошинського району для подальшого зʼясування всіх обставин.

Своєю чергою, затриманий стверджує, що в нього вчора народився син і тому поспішав додому. Але правоохоронці затримали його без жодних правових підстав.

Нагадаємо, нардеп Михайло Цимбалюк впевнений, що у працівників ТЦК зараз чимало роботи, тому можна припинити видавати повістки на вулицях і надсилати їх поштою. Але чи будуть ТЦК дотримуватися цього алгоритму – складне питання.

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