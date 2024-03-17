Скандальне затриманням волонтера у Львові працівниками ТЦК: що каже омбудсман

У Львові працівники ТЦК силоміць затримали волонтера Кирила Тарана. Омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інцидент.

Про це він написав у соцмережах.

Лубінець наголосив, що обурений черговим фактом жорсткого затримання призовника.

Він, з посиланням на слова дружини волонтера, розповів, що представники ТЦК схопили Кирила посеред вулиці та силоміць заштовхали до буса. Повістки при цьому не вручали.

"Згодом чоловіка привезли до Шевченківського РТЦК. Він відмовився проходити ВЛК через проблеми зі здоров’ям та відсутність при собі медичних документів, які б це підтвердили. Дружина Кирила каже, що під ранок вже був готовий наказ про її чоловіка і його одразу відправили до військової частини на полігон у Рівне", – йдеться в повідомленні.

Омбудсман запевнив, що на ситуацію миттєво відреагував його представник у Львівській області Тарас Подвірний.

"Щойно стало відомо про інцидент, він прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Сюди ж приїхав і начальник РТЦК. Моєму Представнику надали безперешкодний доступ до документів по Кирилу Тарану", – каже Лубінець.

Також по цій справа відбулась нарада з обласним ТЦК. Було вирішено призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласний ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану.

Водночас, начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності.

"Укотре наголошую, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування – це неприпустимо, так не має бути в нашому демократичному суспільстві", – наголосив уповноважений ВР з прав людини.

Лубунець закликав органи військового командування посилити контроль щодо дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК.

Нагадаємо, що у Львові посеред вулиці працівники ТЦК викрали куратора в "ДрукАрмії" та волонтера Кирила Тарана. Подія трапилася пізно ввечері 15 березня.

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