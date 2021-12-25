Скандальне звільнення директорки інфекційки Федорової: у Миколаєві зібрався мітинг (фото)

Люди вимагають повернути на посаду Світлану Федорову.

Сьогодні, 25 грудня, у Миколаєві біля облдержадміністрації відбувається мітинг.

Десятки містян зібралися, аби висловити свою підтримку колишній директорці КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Світлані Федоровій.

Як повідомляє "Суспільне", біля ОДА зібралося близько 150 осіб. Серед них лікарі, медичні працівники, колишні пацієнти інфекційної лікарні.

Люди у руках тримають плакати.

Ініціаторами акції виступили працівники лікарні. Інформацію про захід розповсюджували через соцмережі.

Основна вимога - повернення на посаду Світлани Федорової.

Своєю чергою лікар-анестезіолог, голова профспілки Ігор Гаврилишин сказав, якщо не поновлять на посаді Світлану Федорову, то продовжуватимуть акції протесту, аж до припинення своєї роботи в лікарні.

Нагадаємо, у Миколаєві усунули з посади головну лікарку Миколаївської інфекційної лікарні Світлану Федорову. За її звільнення у вівторок, 21 грудня, на засіданні обласної ради проголосували 42 депутати.

А 24 грудня Федорова повідомила, що до лікарні увірвалися невідомі та вимагають її трудову книжку.

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