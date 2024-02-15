Скандальні норми в законопроєкті про мобілізацію: Стефанчук розповів, чи будуть зміни

Закон про мобілізацію один з найскладніших документів, який був у Верховній Раді України.

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Про це в етері телемарафону заявив голова Верховний Ради Руслан Стефанчук.



"Це мабуть один з найскладніших законопроєктів, який був у Верховній Раді України. Дуже важливо на законодавчому рівні прописати всі ті речі, які б не порушували тих чи інших червоних ліній. Для мене це є питання розумного балансу між обов’язком і правами людини, і друге – це не порушення Конституції Україні. Проти нас воює одна з найсильніших армій світу і вона бере не військовою майстерністю, не новітніми технологіями, а кількістю людей. І ми повинні чітко усвідомлювати, що вони вже оголосили додаткові хвилі мобілізації… Ми повинні щось протиставляти їм і тому, ми шукаємо варіант, який би з одного боку дав можливість і далі втримувати лінію оборони, а також проводити відповідні контратаки, а з іншого боку – він забезпечував справедливість. І тому, коли ми говоримо про банківські карти і про інше – це звичайно повинно бути переглянуто… Мені здається, має бути відображено в цьому законопроєкті, що будь-які заходи примусового впливу повинні бути виключно за рішенням суду… Є рішення суду – будь ласка, ти повинен перетерпіти ти чи інші наслідки", - заявив Стефанчук.



Щодо теми аспірантів, він зазначив, що суттєве їх збільшення може бути свідченням нових схем для ухиляння від мобілізації.



"Люди, які справді хочуть іти в науку, вони повинні без перешкод здійснювати своє право на здобуття відповідного наукового ступеня. А для цього має бути відповідне звітування, що ти зробив, а не просто на 4 роки відстрочки від армії, тому що ти десь знайшов можливість влаштуватися в аспірантуру. І з іншого боку – не має бути дискримінації за формою оплати, чи це платить бюджет, чи це платить контракт. Ми зараз з великою кількістю народних депутатів, які є докторами наук, професорами, готуємо відповідну поправку. Це буде така професорська поправка... ми будемо наполягати, щоб вона пройшла в цей законопроєкт... Ми хочемо захистити тих аспірантів, які справді мають бажання рухати українську науку", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ТЦК може завітати і вночі, адвокат розповів, за яких умов чоловіки зобов'язані відчинити двері.

Крім того, ми раніше інформували, скільки податків треба буде заплатити, щоб уникнути мобілізації.

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