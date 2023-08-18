Скандальні закупівлі: оператор газотранспортної системи України замовив крісла на 1,2 млн грн

Не встигли вщухнути скандали з овочерізками, барабанами й бруківкою, як стало відомо про черговий факт цинічного розкрадання грошей на державних закупівлях.

Оператор газотранспортної системи України закупив 8 робочих крісел. Загальна сума замовлення складає 1,2 млн грн.

Про це повідомляє телеграм-канал "Шо по грошах?".

Закупівля крісел / Скриншот

Деталі

Згідно з документацією, кожне крісло Sedus Mr.24 коштує 153,6 тисячі гривень. Вочевидь, закупівлю провели для диспетчерів газотранспортної системи.

Закупівля крісел / Документ

Таке крісло в Британії коштує 1163 фунт стерлінгів, що складає близько 55 тисяч гривень. Іншими словами – це в 3 рази дешевше.

Закупівля крісел / Скриншот

На думку представника Федерації роботодавців України Олександра Соколовського, крісла з ідентичними характеристиками можна було замовити у вітчизняних виробників.

"Погуглив, є подібне, з тими ж параметрами, явно не гірші за дизайном і значно дешевше, ніж ціна таких же за кордоном. Невже не чули про “свій до свого…" та про те, що українська економіка ледь тримається? Поки що…", – констатував Соколовський.

Нагадаємо, раніше спалахнув скандал із закупівлями Міноборони. Так, вартість форми для військових зросла втричі під час доправлення.

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