Скандальні затримання на вулиці: юрист оцінив дії ТЦК та назвав головну проблему

Протиправні дії не можна виправдати емоціями або "умовно моральними" причинами, які виникли у співробітників ТЦК, які нещодавно повернулися з фронту.

Влада визнає, що проблема незаконного затримання чоловіків на вулиці співробітниками ТЦК існує, але вирішувати її наразі ніхто не збирається.

Таку думку висловив кандидат юридичних наук Геннадій Дубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Така проблема існує, вона визнається на рівні офіційної влади. Прям на рівні заступників міністрів оборони були правильні роз’яснення, що ТЦК самі по собі, як органи відповідно воєнні, не можуть здійснювати по суті виконавчу владу репресивного характеру відносно громадян всередині держави. І затримання, дійсно, законом покладається на органи поліції. Те, що ми багато разів бачили, що таким грішать ТЦК без поліції – це, на жаль, протиправна практика, яку на сьогодні припиняти не сильно намагаються", – зазначив Дубов.

Правник додав, що не чув жодного випадку, коли б ефективна дієва відповідальність була покладена на відповідних працівників, які в протизаконний спосіб здійснили затримання людини.

На думку юриста, таку поведінку деяких співробітників ТЦК можна пояснити певними емоційними та "умовно моральними" причинами, але це не може бути виправданням їхніх дій.

"Посилалися, що багато випадків відбувається, тому що працівники ТЦК є людьми, які нещодавно перебували на фронті, – це, звичайно, фактор. З точки зору емоцій, з точки зору умовного морального права. Але в будь-якому випадку порушення закону це не виправдовує... Тому тут я як правник можу сказати лише, що недопрацьовує держава, на жаль, щодо окремих одиничних випадків, які відбуваються у нас відповідно щодо затримання людей на вулицях", – наголосив Геннадій Дубов.

Нагадаємо, в Україні тривають скандали з ТЦК. Чоловіки, які намагаються уникнути мобілізації, ріжуть вени та навіть вдають небіжчиків.

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