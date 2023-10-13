Скандальний блогер та ексрозвідник, що втік до РФ, отримав звинувачення в держзраді

Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції встановив особу колишнього співробітника української розвідки, 52-річного офіцера, який у 2015 році втік до РФ і займався там антиукраїнською пропагандою. Йому повідомлено підозру про вчинення державної зради.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

”Фігурант видавав себе за незалежного блогера та аналітика, використовув вигадане ім'я та розповсюджував російські наративи під керівництвом кураторів з Кремля”, - йдеться у повідомленні.

Судячи з оприлюдненої інформації, йдеться про пропагандиста, відомого під псевдонімом Андрій Ваджра, який від 2008 року публікувався у соцмережах, а згодом створив власні ресурси “Руська правда" та Alternatio.org.

Ексрозвідник та скандальний блогер Андрій Ваджра / Фото: скриншот з відео

На сайті Офісу генерального прокурора повідомляється, що підозрюваний у державній зраді офіцер до квітня 2014 року працював у розвідувальному органі України.

"Володіючи відповідними професійними навичками, досвідом та спеціальними знаннями у сфері проведення інформаційних операцій, з 2013 по 2023 рік він допомагав державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Координуючи свої дії з представниками РФ, він здійснював інформаційну діяльність під псевдонімом та вигаданою легендою незалежного аналітика й публіциста. Підозрюваний поширював наративи російської пропаганди, які, починаючи з 2013 року, використовувало вище військово-політичне керівництво РФ", - ідеться в повідомленні.

У 2015 році він переїхав до Росії, де продовжив протиправну діяльність - виправдовував дії збройних сил РФ, закликав громадян України співпрацювати з окупантами та вчиняти дії з метою ліквідації української держави.

Після початку повномасштабного вторгнення він став автором публікацій “На наших глазах закрывается проект “Ukraina”, “О нравственном одичании укропатриотов”, “Почему Украина никогда не победит”, “Единственное спасение для украинцев – Россия” та ін.

Оперативники ДВБ спільно зі слідчими ДБР зібрали доказову базу в цій справі та оголосили колишньому розвіднику про підозру за ч.1 та ч.2 ст.111 ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронні органи заочно оголосили про підозру у державній зраді близько 400 поліцейським, які залишились на окупованих територіях та стали співпрацювати з загарбниками.

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