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Скандальний фітнес-тренер з Полтави чинив опір: у МВС розповіли подробиці затримання (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Скандальний фітнес-тренер з Полтави чинив опір: у МВС розповіли подробиці затримання (фото)

Затримання Романа Заволоки у Полтаві / Фото: МВС

Заволоці невдовзі суд обере запобіжний захід.

У Полтаві затримали скандального фітнес-тренера Романа Заволоку, який на вулиці ображав військових. Під час слідчих дій він чинив опір. 

Про це повідомили в МВС України. 

У МВС повідомили, що поліція спільно з СБУ затримала скандального 27-річного фітнес-тренера Романа Заволоку з Полтави. Він "відомий" тим, що посеред вулиці кидався на військових та образив пораненого ветерана війни, якого перевели на службу до ТЦК і СП Полтави. 

Під час затримання фітнес-тренер чинив опір та поводився агресивно стосовно працівників поліції та СБУ. 

Затримання фітнес-тренера з Полтави / © МВС
Затримання фітнес-тренера з Полтави / Фото: МВС

"Наразі слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції вирішується питання щодо повідомлення полтавцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - наголосили в МВС. 

Нагадаємо, фітнес-тренер Роман Заволока з Полтави став скандальновідомим через свою поведінку у бік захисників України. Він ображав військових, показував їм середній палець. Найзухваліший інцидент стався під час спілкування з пораненим ветераном війни Олександром Мацьком. Фітнес-тренер та його друг насміхались з поранення воїна. Також Заволока обізвав захисника України та плюнув у нього

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Дата публікації
Перегляди
1549
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