Скандальний фітнес-тренер з Полтави чинив опір: у МВС розповіли подробиці затримання (фото)

Заволоці невдовзі суд обере запобіжний захід.
У Полтаві затримали скандального фітнес-тренера Романа Заволоку, який на вулиці ображав військових. Під час слідчих дій він чинив опір.
Про це повідомили в МВС України.
У МВС повідомили, що поліція спільно з СБУ затримала скандального 27-річного фітнес-тренера Романа Заволоку з Полтави. Він "відомий" тим, що посеред вулиці кидався на військових та образив пораненого ветерана війни, якого перевели на службу до ТЦК і СП Полтави.
Під час затримання фітнес-тренер чинив опір та поводився агресивно стосовно працівників поліції та СБУ.
"Наразі слідчим підрозділом Полтавського районного управління поліції вирішується питання щодо повідомлення полтавцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають", - наголосили в МВС.
Нагадаємо, фітнес-тренер Роман Заволока з Полтави став скандальновідомим через свою поведінку у бік захисників України. Він ображав військових, показував їм середній палець. Найзухваліший інцидент стався під час спілкування з пораненим ветераном війни Олександром Мацьком. Фітнес-тренер та його друг насміхались з поранення воїна. Також Заволока обізвав захисника України та плюнув у нього.
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