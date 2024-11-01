Скандальний генерал Содоль звільнився з ЗСУ через ВЛК - Безугла

Після скандалу з "Азовом" генерал Содоль нібито списався з війська.

Генерал-лейтенант Юрій Содоль, якого захисник "Азовсталі" звинуватив у віддаванні "безглуздих наказів", звільнився зі Збройних Сил України за станом здоров'я.

Про це повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла.

"А генерал Содоль звільнився зі Збройних Сил України через ВЛК", - написала вона у своєму Telegram.

Нагадаємо, 24 червня захисник "Азовсталі" Богдан Кротевич звернувся в ДБР із проханням провести розслідування щодо одного з бойових генералів, не називаючи його імені. Проте УП з посиланням на власні джерела повідомила, що Кротевич скаржиться на командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Незважаючи на відверту заяву “азовця”, що “Содоль поклав більше хлопців безглуздими наказами, ніж будь-який російський генерал", ДБР досі не порушила справу проти генерал-лейтенанта.

Ба більше, за даними журналіста Сергія Стерненка, Содоль перебував в одному з медичних закладів для того, щоб списатися з українського війська за станом здоров’я. А за словами Богдана Кротевича, в ДБР і досі усіляко жбурляють його заяви, роблять відписки, так і не викликали на допит, і помітно, що справу намагаються “зам’яти”.