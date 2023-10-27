Скандальний кліп Жадана та Соловій: яку відповідальність мають понести отці церкви

Керівництво церкви святого Андрія (УГКЦ) у Львові несе безпосередню відповідальність за зйомки скандального кліпу Христини Соловій та Сергія Жадана. Провина отців є явною.

Про це в ефірі "Говорить Великий Львів" заявив священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук, УГКЦ Юстин Бойко.

"Вони (отці – ред.) порушили, крім принципів моральних, принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, крім молитви й того, що служить слову Божому", – сказав Бойко.

Буде реформа, яка визрівала давно

За словами Бойка, зміни в церкві є неминучими, це питання назріло не сьогодні. Реформи вимагає сама ситуація. Так, отці Василіани розуміють, каже священник, що вони мають зробити певні висновки.

"Думаю, що наш митрополит взяв паузу, щоб добре подумати, порадитися і не робити поспішних висновків. Адже це була відверта провокація", –наголосив Бойко.

Що відомо про скандал

Напередодні співачка Христина Соловій та письменник Сергій Жадан випустили кліп на спільну композицію "Серце", зйомки якого відбувалися, зокрема, у церкві св. Андрія Первозванного. Проте щойно робота побачила світ, представники церкви попросили Соловій і Жадана видалити його. Своє прохання вони аргументували тим, що він нібито "пропагує антихристиянські цінності та порушує суть і сценарій кліпу, про які повідомили церкві".

Отець Юрій записав відеозвернення до Соловій і Жадана, в якому пояснив, що "не так" з їхнім кліпом. Судячи з відео, яке отець Юрій розмістив у себе у Facebook, церква не хоче бути причетною до відео, де показано одностатеве кохання.

На шоу "20-23" виконавці зазначили, що "жодного святотатства" у цій роботі не закладено. Програму знімали заздалегідь, ще до прем'єри відео. Тож Соловій і Жадан передбачили, що може виникнути багато галасу навколо кліпу. Так, Жадан підкреслив, що у кліпі церква – це метафора. Натомість Соловій взагалі зняла із себе відповідальність, сказавши, що "ідея повністю належала Сергію".

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