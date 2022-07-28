Скандальний Медведєв знову помріяв про розпад України та показав "жадану для нього мапу"

У послужника російського диктатора Путіна Дмитра Медведєва знову загострення. Російський політик вкотре помріяв про розпад України.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував мапу, на якій України не існує, а її території входять до складу інших країн. Звичайно, більша частина України "належить" Російській Федерації.

Свої хворі фантазії слуга Кремля написав у телеграмі та навіть показав мапу.

На уявній мапі Медведєва Україна "поділена" між Росією, Польщею, Румунією та Угорщиною. Цікаво, що Білорусі він не "залишив" жодної області України.

Так, уся східна та південна Україна у його фантазіях "входить" до складу РФ, західна - Польщі, північна "поділена" між Росією та Польщею, Угорщині "належав б" Ужгород, Румунії - Чернівецька та Вінницька області, а Україна "складалася б" лише з Київської області.

За словами Медведєва, цю мапу створили "західні аналітики", але він їх не назвав.

Нагадаємо, у річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського "Боїнга" Дмитро Медведєв вкотре пригрозив Україні "судним днем" у разі нібито нападу на Крим. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський назвав цю заяву "не дуже тверезою". За його словами, "ніхто не сприйматиме такого залякування".

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