Скандальний митрополит МП Паша "Мерседес" вийшов із СІЗО: що про це кажуть в СБУ

У СБУ наголосили, що застава за митрополита Павла не означає його звільнення від кримінальної відповідальності.

У СБУ роз'яснили звільнення із СІЗО скандального митрополита Московського патріархату в Україні, колишнього намісника монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі Павла Лебедя, відомого як Паша "Мерседес".

Відповідну заяву СБУ опублікували на сторінці у телеграм-каналі.

"Зважаючи на окремі запити ЗМІ, Служба безпеки України повідомляє, що такий вид запобіжного заходу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді", - сказано у повідомленні.

В СБУ наголосили, що звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде винятково про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою.

Там нагадали, що суд наклав на митрополита УПЦ (МП) Павла низку обов’язків:

носити електронний засіб контролю;

не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов’язаних із небезпекою для життя та здоров'я);

за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в даному кримінальному провадженні;

утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

У чому підозрюють митрополита Павла

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Нагадаємо, днями стало відомо, що за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн застави, тому його випустили на свободу.

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