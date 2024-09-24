Одарченко попросив притулку в ЄС: нові подробиці втечі скандального нардепа

Ще один одіозний український нардеп утік за кордон під час війни. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Одарченко незаконно перетнув державний кордон і тепер релаксує в Румунії. Але і це ще не все.

Які нові подробиці стали відомі про “подорож” скандального нардепа, в чому його підозрюють в Україні та як збираються повертати додому – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Історія на мільйони

Історія із Одарченком тягнеться уже майже рік. У листопаді минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції "Слуги народу" Андрію Одарченку у спробі підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нардеп нібито хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко на той момент обіймав посаду ректора. Наразі дію контракту призупинено. В обмін на цю послугу він пропонував Найєму надати хабаря у розмірі 50 тисяч доларів, але не просто готівкою, а біткоїном, і ще плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу.

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На початку вересня 2023 року Андрій Одарченко перерахував Найєму частину хабаря криптовалютою у сумі 0,39 ВТС, що дорівнювало тоді 10 тисяч доларів. Але непомічено провернути історію не вдалося.

Вніс заставу та вийшов з-під варти, але є нюанс

Отож, у листопаді 2023 року Одарченко отримав підозру від правоохоронців за підкуп чиновника, вже 22 листопада суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном два місяці, але з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. Ну й по старій-добрій схемі народний обранець вніс заставу за свою волю у 15 мільйонів гривень.

Ну якщо біткоїни були на хабар, то питання, звідки гроші на заставу, риторичне. Тоді ж у суді, Одарченко визнав контакти з Найємом, але заявив, що той нібито просив навчити його користуватися криптовалютою, а справу проти нього назвав «політичним чи якимось іншим переслідуванням".

З партії то виключили, а от з фракції та комітету - ні

Після такого скандалу, також у листопаді 2023 року, Одарченка виключили з партії "Слуга народу". Але що цікаво, з фракції він досі не виключений і лише зараз у Верховній Раді зареєстрували постанову про відкликання народного депутата-втікача Андрія Одарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики.

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Далі теж не менш цікаві факти. Після того як народний обранець вніс заставу, суд зобов'язав фігуранта здати свої закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю. Але, як тепер стало відомо, попри рішення суду, органи внутрішніх справ так і не наділи на Одарченка електронний браслет. Отакі дива, але у САП наразі не повідомили, чи притягнуть до відповідальності посадових осіб, які мали виконати рішення суду щодо застосування до обвинуваченого електронного засобу контролю.

На 18 вересня вже 2024 року було призначене чергове судове засідання, але раптово Одарченко зникає з горизонтів, відслідкувати, де він - неможливо, бо браслет же не одягали, у залі суду представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляють - вони мають підозру, що Одарченко взагалі втік за кордон. Звісно, що нардеп про причини неявки ані суд, ані прокурора не повідомив.

Що заявили адвокати Одарченка?

Більше того, навіть його адвокати сказали, що зв’язатися з ним не можуть, але й не підтверджували, що їхній підзахисний накивав п’ятами. Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави його застави у 15 мільйонів й клопотали про оголошення нардепа в розшук.

Одарченку дають ще, так би мовити, “останній шанс”, суд ухвалює рішення застосувати привід до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке призначили на 19 вересня 2024 року на 08:00. А вже, мовляв, як він не прийде, тоді клопотання прокурорів про розшук розглянуть. За інформацією Центра протидії корупції, адвокати Одарченка назвали клопотання прокурорів передчасними і вважають, що причини його неявки до суду можуть бути поважними.

Але і наступного дня Одарченко не з’явився. На сайті Міністерства внутрішніх справ Одарченко рахується зниклим безвісти ще 17 вересня, тобто за день до чергового засідання в суді. Саме цього дня його востаннє бачили в столиці. 23 вересня скликається нове судове засідання у Вищому антикорупційному суді – Одарченка знову немає.

Як Одарченку вдалося втекти?

Втім, на противагу цьому, в НАБУ заявили, що Одарченко перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Крім того, відомо, що сім'я Одарченка нині мешкає на Закарпатті. Ну й ви ж розумієте, що присутність цієї області у справі невипадкова.

За словами прокурора, Одарченко хвалився, що налагодив хороші стосунки з уже колишнім головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою, який тепер працює заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Цією інформацією Одарченко нібито ділився з Мустафою Найємом, якому пропонував хабаря, і ці слова обранця зафіксовані під час оперативних заходів правоохоронцями.

Отож, що маємо зараз: Одарченко оголошений у міжнародний розшук й, крім того, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата. Щоправда, питання тепер, чи дійсно його знайдуть та повернуть до України для подальшого розслідування.

Куди далі може поїхати Одарченко?

Але є ще цікавий момент і суто гіпотеза, куди далі може податися Одарченко, бо судячи з його декларації за 2023 рік, його дочка та син мають апартаменти в Таїланді. А купили їх у 2022 році, так, вже під час повномасштабної війни у серпні місяці, але не вказано у декларації, за яку ціну.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці кваліфікували дії депутата за ч. 4 ст. 369 КК України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Мабуть, Одарченко дуже переймався за майно, адже до парламентських виборів він був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

Нагадаємо, опинившись у Румунії, нардеп попросив державні органи надати йому притулок.

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