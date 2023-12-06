Скандальний нардеп їхав у відрядження до Ізраїлю, а "засвітився" у Флориді - розслідування

Куницький повернувся в Україну лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження. Коментарів не дає.

Одіозний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький влітку 2023 виїхав у 5-денне відрядження в Ізраїль, а повернувся через 3 тижні. У цей період він "засвітився" у Флориді, де проживає його родина.

Це встановили журналісти-розслідувачі "Схем" (Радіо Свобода).

Як Куницький перетнув кордон

Нардеп перетнув кордон виїхав з України ввечері 3 липня 2023 року за дипломатичним паспортом через пункт пропуску "Шегині" на україно-польському кордоні. Підставою стало розпорядження Верховної Ради про офіційне відрядження депутата. Його відрядження було розраховано на 5 днів, однак він повернувся до України через 3 тижні. У цей час Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

На дзвінки та повідомлення журналістів депутат не відповів.

Що кажуть у Раді

В апараті парламенту на запит журналіст повідомили, що відрядження Куницького тривало від 3 по 7 липня. Їздив він до Ізраїлю в рамках діяльності депутатської групи Верховної ради з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, де він є співголовою.

Звіт за цю поїздку одіозний нардеп подав на ім’я спікера Руслана Стефанчука 11 липня, однак, як з'ясували журналісти, у цей період його ще не було. Хто став ініціатором цього відрядження та хто з керівництва ВР його погоджував, у Раді не відповіли.

Метою поїздки Куницький, як сказано у документі, яке отримали "Схеми", є "розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами", а серед осіб, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, які тимчасово перебувають в Ізраїлі, однак жодних прізвищ депутат не назвав.

Журналісти також звертають увагу, що відсутні згадки про такі зустрічі і у соцмережах нардепа. А на сайті Верховної ради інформація про діяльність депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль не оновлювалася з жовтня 2021 року.

Як встановили "Схеми", Куницький повернувся в Україну лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження, а саме ввечері 22 липня 2023 року. Депутат заїхав в Україну через пункт пропуску на кордоні з Польщею.

"Засвітився" в американському штаті Флорида

За даними журналістів, у проміжку часу після завершення відрядження до Ізраїлю і до повернення в Україну народний депутат був помічений 15 липня Куницький в аеропорті St. Pete-Clearwater International Airport, який розташований штаті Флорида.

Раніше "Схеми" повідомляли, що у США наразі проживають члени родини нардепа. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницького і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, про що він сам зазначає у своїх соцмережах. Ніконов, за даними прикордонної служби, виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року нардепи від “Слуги народу” побили хлопця в центрі Києва. Ними виявилися Артем Дмитрук та Олександр Куницький.

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