Скандальний оновлений проєкт про посилення мобілізації: чому бізнес його розкритикував

Відповідних коментарів та пропозицій спільнота надіслала Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки на майже 100 сторінок.

Європейська Бізнес Асоціація попереджає про "непоправні наслідки" для економіки та закликає владу доопрацювати законопроєкт про мобілізацію перед другим читанням.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті ЄБА.

Бізнес спільнота вважає, що ухвалений у першому читанні проєкт містить "ознаки порушення Конституції України та може мати негативні наскільки загалом для економіки країни". Зокрема, серед норм, що викликали занепокоєння бізнесу є такі норми:

реєстрація в електронному кабінеті призовника не має бути обов’язком, оскільки не всі громадяни України мають технічні засоби та доступ до інтернету;

днем вручення повістки, є не день її отримання, а день її відправки (до прикладу, в електронний кабінет призовника), тобто фактично будь-кого можна буде звинуватити в ухилянстві без надання реальних доказів;

вводиться обов’язковий військовий облік громадян, які постійно проживають закордоном, без пояснення мети та механізмів реалізації такого обліку;

вводиться обов’язок уточнити протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації (тобто після 24 лютого 2022 року) свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника;

вводиться обов’язок керівників підприємств забезпечити доставку працівників-військовозобов’язаних до ТЦК для уточнення даних – тож питання у бізнесу, яким чином це має бути зроблено, адже бізнес має повноваження до інформування, але не до примусу;

вводяться додаткові повноваження поліції, територіальних органів влади, в частині мобілізації та перевірки військово-облікових документів тощо, що покладе на працівників додаткове навантаження та невластиві функції, а також матиме високі корупційні ризики, зокрема щодо тиску на бізнес, тощо.

Тому Європейська Бізнес Асоціація пропонує:

закріпити в законодавстві термін бронювання працівників у 12 місяців щоб синхронізувати його з рішення по критичності такого підприємства для національної економіки;

дозволити військовозобов’язаним оновлювати свої облікові дані після рішення про бронювання без втрати броні;

переосмислити заходи впливу, бо наразі, видається, вони все ж будуть більше мати корупційної та каральної, а не мотивуючої (що наразі так потрібна країні) складової, тощо.

Відповідних коментарів та пропозицій спільнота надіслала на майже 100 сторінок.

"Європейська Бізнес Асоціація звертається до керівника Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Завітневича Олександра із закликом створити робочу групу для доопрацювання проєкту до другого читання, куди включити і представників від бізнесу. У протилежному випадку наслідки впливу на економіку та загалом на країну можуть бути непоправними і великим питанням є, хто за них буде відповідати", - підсумували у ЄБА.

Нагадаємо, 7 лютого Рада ухвалила в першому читанні оновлений законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Чому він може бути гіршим за попередній варіант - читайте ТУТ.

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