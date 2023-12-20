Скандальний президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір написав заяву про звільнення: подробиці

У Кушніра нещодавно виявили елітну нерухомість за кордоном.

Очільник компанії “Київміськбуд” Ігор Кушнір йде з посади голови правління – президента компанії після 12 років роботи.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Київська міська рада ухвалила звіт тимчасової контрольної комісії з питань перевірки діяльності “Київміськбуду”. Вважаю це остаточною крапкою над “і”, яка знімає будь-які питання щодо правомірності діяльності менеджменту та ситуації в компанії в цілому”, — йдеться у повідомленні.

“Я очолив “Київміськбуд” рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій та пересудів, мною прийнято рішення піти з посади Голови правління – президента “Київміськбуду”, якій я присвятив значну частину свого життя”, — написав Кушнір.

Влітку 2023 року наглядова рада та правління “Київміськбуду” вирішили провести аудит компанії із залученням однієї з провідних міжнародних аудиторських фірм, а Ігор Кушнір був відсторонений від роботи.

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“Було детально вивчено діяльність “Київміськбуду” за останні три кризових роки. Не встановлено жодних зловживань з боку керівництва компанії та мене особисто. [...] У висновках аудиту були озвучені чіткі пропозиції щодо виходу із ситуації, яка склалась. Вважаю, втілення цих пропозицій дозволить компанії виконати взяті на себе зобов’язання, а інвестори отримають своє житло і не стануть заручниками ситуації”, — зазначив Кушнір.

Нагадаємо, після гучного скандалу з Ігорем Кушніром, очільником холдингової компанії “Київміськбуд”, мер Києва Віталій Кличко відсторонив його від управління компанією.

Зазначалося, що найбільший будівельний холдинг (80% акцій якого належить громаді Києва) перевірить депутатська комісія Київради, а також міжнародні аудитори. Тим часом у самій компанії підтверджують, що у них недостатньо коштів на добудову ЖК. Інвестори побоюються, що будинки не добудують, а вони залишаться без житла. Подробиці — в матеріалі.

Після низки гучних скандалів пов’язаних з найбільшим забудовником столиці — ПрАТ “ХК “Київміськбуд”, столична влада ще влітку цього року розпочала масштабну перевірку діяльності забудовника. Нагадаємо, що 80% акцій компанії належить громаді Києва. До перевірки взялася тимчасова контрольна комісія Київради (ТКК), а також були залучені міжнародні аудиторські компанії.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чим закінчилася перевірка діяльності холдингової компанії “Київміськбуд”, адже від цього залежать долі тисяч українців, які чекають на добудову житлових будинків, за зведення яких взявся столичний забудовник. Деталі — в матеріалі.

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