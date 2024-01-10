Скандальний проєкт про посилення мобілізації: стало відомо, коли у Раді буде голосування

Перше читання проєкту буде із пропозиціями Комітету з нацбезпеки, наголосив нардеп.

У четвер, 11 січня, народні депутати будуть розглядати у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, який викликав резонанс у суспільстві через суперечливі пункти.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 10 січня, повідомляє народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він наголосив, що перше читання буде із пропозиціями Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки.

"Лідер коаліції Давід Арахамія з трибуни парламенту тільки що оголосив, що завтра (11 січня - ред.) буде перше читання по законопроєкту щодо мобілізації. Як і писав - перше читання з пропозиціями Комітету", - наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 10 січня парламентський Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки планує провести засідання щодо законопроєкту про мобілізацію, навколо якого тривають гарячі дискусії.

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