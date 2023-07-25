Скандальний військком Борисов заявив на суді, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб

Євген Борисов запевняє, що може померти, тому заарештовувати його неможна.

Скандальний колишній військком Одещини Євген Борисов на суді заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб і він може померти, тому заарештовувати його неможна.

Про це повідомив журналіст ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко.

Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення.

За словами військкома, йому також не можна нервувати, а лікарі порадили пройти реабілітацію за кордоном.

25 липня Євгену Борисову, який втрапив у корупційний скандал, Печерський суд Києва обирає запобіжний захід.

Нагадаємо, 24 липня ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова, який переховувався у Києві.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

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