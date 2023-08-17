Скандальній захисниці УПЦ МП повідомили про підозру: провокувала сутички в Лаврі

Служба безпеки України повідомила про підозру скандальній блогерці, яка провокувала сутички і релігійну ворожнечу під час масових акцій у Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ та Офісі генерального прокурора.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну проросійську пропагандистку, яка публічно заперечувала збройну агресію РФ і провокувала релігійну ненависть", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігурантка брала участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня 2023-го. Також вона "розганяла\" у соцмережах власні відеостріми, в яких підбурювала людей чинити спротив діям правоохоронців.

Крім того, в Офісі генпрокурора повідомили, що підозрювана також брала активну участь у протестах проти виселення УПЦ Московського патріархату з Києво-Печерської Лаври, а також переходу УПЦ МП до Православної церкви України.

На своїй сторінці у Facebook блогерка заперечувала російську збройну агресію, а війну в Україні називала "внутрішнім громадянським конфліктом". Крім того, вона поширювала власні "прогнози" про "невідворотність" захоплення всієї України і намагалась дискредитувати українських військових. Згодом цей деструктивний контент підхоплювали російські пропагандистські телеканали та інтернет-ресурси.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності фігурантки на користь країни-агресорки Росії.

Під час обшуку за її місцем проживання у Києві правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, яку вона використовувала у злочинних діях.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за статтею "виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України виражене у представленні її як внутрішнього громадянського конфлікту".

Також наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантки та обрання їй запобіжного заходу. Зловмисниці загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у березні цього року юристка УПЦ МП пригрозила "хресними ходами" через виселення з Лаври. Тоді Вірянка УПЦ МП Вікторія Кохановська заявила, що в Україні нібито відбуваються переслідування громадян за релігійні переконання.

Вже у квітні захисницею УПЦ МП зацікавилася СБУ. Її забрали на допит 10 квітня. Згодом суд призначив цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом за хуліганські дії на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

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