Скандальний закон про дрова: чи підпише документ Зеленський – в ОП пояснили

В ОП зазначили, що термін, відведений для ветування закону, вже минув.
Президент Володимир Зеленський не підпише закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів.
Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі "ВВС Україна".
"Президент не буде підписувати цей закон", – заявив радник глави держави. Про причини він не уточнив.
Литвин також зазначив, що термін, відведений для ветування закону, вже минув.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, більш відомий як "законопроєкт про дрова", який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.
- Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;
- Якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, тоді передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.
Ндепутат Юрій Камельчук запевнив, що через скандальний закон хвилюватися треба тільки тим, хто краде у великих обсягах. А один з авторів законопроєкту Максим Павлюк пояснив, який обсяг дров можна зберігати без покарання.
Українців обурило таке рішення ВР. Документ у Мережі уже прозвали "законом про три гіляки".
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"Закон про три гілляки?!" ШТРАФИ ЧИ ТЮРМА ЗА ДРОВА! Українців розлютив новий перл Верховної Ради