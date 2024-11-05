Скандальний закон про дрова: чи підпише документ Зеленський – в ОП пояснили

В ОП зазначили, що термін, відведений для ветування закону, вже минув.

Президент Володимир Зеленський не підпише закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі "ВВС Україна".

"Президент не буде підписувати цей закон", – заявив радник глави держави. Про причини він не уточнив.

Литвин також зазначив, що термін, відведений для ветування закону, вже минув.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, більш відомий як "законопроєкт про дрова", який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.

Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;

Якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, тоді передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.

Ндепутат Юрій Камельчук запевнив, що через скандальний закон хвилюватися треба тільки тим, хто краде у великих обсягах. А один з авторів законопроєкту Максим Павлюк пояснив, який обсяг дров можна зберігати без покарання.

Українців обурило таке рішення ВР. Документ у Мережі уже прозвали "законом про три гіляки".

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"Закон про три гілляки?!" ШТРАФИ ЧИ ТЮРМА ЗА ДРОВА! Українців розлютив новий перл Верховної Ради

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