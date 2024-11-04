Скандальний закон про дрова: до кого прийдуть з перевірками – нардеп розповів

Нардеп запевнив, що через скандальний закон хвилюватися треба тільки тим, хто краде у великих обсягах.

Гучний закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас, жодних перевірок пересічних громадян не буде.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.

"Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть. Вони намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами з ДП "Ліси України", які, власне, і наштовхують їх на цю всю історію", – каже нардеп.

Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

"Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах – вантажівками. Їх можуть і треба посадити", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, більш відомий як "законопроєкт про дрова", який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.

Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;

Якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, тоді передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.

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