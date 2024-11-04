Скандальний закон про дрова: до кого прийдуть з перевірками – нардеп розповів

Нардеп запевнив, що через скандальний закон хвилюватися треба тільки тим, хто краде у великих обсягах.
Гучний закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас, жодних перевірок пересічних громадян не буде.
Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.
"Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть. Вони намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами з ДП "Ліси України", які, власне, і наштовхують їх на цю всю історію", – каже нардеп.
Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.
"Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах – вантажівками. Їх можуть і треба посадити", – підсумував нардеп.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, більш відомий як "законопроєкт про дрова", який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.
- Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;
- Якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, тоді передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.
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