Скандальний законопроєкт про мобілізацію: чи вийдуть українці на протест після його ухвалення

Українці можуть бути обурені після остаточного ухвалення законопроєкту про мобілізацію, але не вийдуть з масовими протестами. Частина людей таки виконає вимоги цього закону.

Таку оцінку дав керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю LIGA.net.

Антипович повідомив, що в що в січні-лютому серед опитаних українців було зафіксовано зниження показника правильності руху держави у зв’язку з обговоренням законопроєкту про мобілізацію.

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"Але не може не існувати мобілізації в умовах війни. Те, що українець чи будь-хто боїться смерті найбільше – це природній, базовий страх. Це нормально – боятися смерті, не хотіти воювати і брати зброю до рук. Таких українців багато", – висловився експерт.

Соціолог також звернув увагу, що на тлі чуток про те, що людина прийшла до ТЦК, а наступного дня опинилася на фронті, українці не виявляють бажання йти до центрів комплектування.

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"Щодо закону ніхто просто нічого ще не знає. Але коли він вже буде прийнятий, коли буде про що говорити, і будуть зрозумілі якісь механізми, тоді, я думаю, українці – не всі, але частково – виконають норму цього закону", – вважає Антипович.

Чи вийдуть українці на протест проти закону про мобілізацію?

Водночас він попередив, що серед українців будуть обурення як у соцмережах, так і на вулицях.

"Збурення в соцмережах – звичайно, збурення у Facebook – звичайно, збурення навіть на вулицях в окремих випадках – звичайно. Але частина людей просто піде і виконає цей закон. І це нормально", – розповів експерт.

До слова, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що внесе законопроєкт про мобілізацію на розгляд Верховної Ради, тільки-но його опрацює Комітет з питань нацбезпеки та будуть розглянуті всі правки, яких є чимало.

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