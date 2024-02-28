Скандальний законопроєкт про мобілізацію: чи вийдуть українці на протест після його ухвалення

Українці демонструватимуть своє обурення після остаточного ухвалення мобілізаційного закону.
Українці можуть бути обурені після остаточного ухвалення законопроєкту про мобілізацію, але не вийдуть з масовими протестами. Частина людей таки виконає вимоги цього закону.
Таку оцінку дав керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в інтерв'ю LIGA.net.
Антипович повідомив, що в що в січні-лютому серед опитаних українців було зафіксовано зниження показника правильності руху держави у зв’язку з обговоренням законопроєкту про мобілізацію.
"Але не може не існувати мобілізації в умовах війни. Те, що українець чи будь-хто боїться смерті найбільше – це природній, базовий страх. Це нормально – боятися смерті, не хотіти воювати і брати зброю до рук. Таких українців багато", – висловився експерт.
Соціолог також звернув увагу, що на тлі чуток про те, що людина прийшла до ТЦК, а наступного дня опинилася на фронті, українці не виявляють бажання йти до центрів комплектування.
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"Щодо закону ніхто просто нічого ще не знає. Але коли він вже буде прийнятий, коли буде про що говорити, і будуть зрозумілі якісь механізми, тоді, я думаю, українці – не всі, але частково – виконають норму цього закону", – вважає Антипович.
Чи вийдуть українці на протест проти закону про мобілізацію?
Водночас він попередив, що серед українців будуть обурення як у соцмережах, так і на вулицях.
"Збурення в соцмережах – звичайно, збурення у Facebook – звичайно, збурення навіть на вулицях в окремих випадках – звичайно. Але частина людей просто піде і виконає цей закон. І це нормально", – розповів експерт.
До слова, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що внесе законопроєкт про мобілізацію на розгляд Верховної Ради, тільки-но його опрацює Комітет з питань нацбезпеки та будуть розглянуті всі правки, яких є чимало.
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