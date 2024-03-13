Скандальний законопроєкт про мобілізацію: у Раді скасували засідання комітету із нацбезпеки

На засідання були запрошені авторів правок під номерами 340-689.
У середу, 13 березня, у Раді скасували засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроекту з мобілізації.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
"Мало бути сьогодні продовження засідання Комітету з питань оборони щодо законопроекту з мобілізації. Запросили авторів правок під номерами 340-689 …..і зранку відмінили. Може ми хоч засідання заради тоді без прив'язки до готовності законопроекту проведемо? Тому що так і до кінця наступної тижня його підготовку не закінчувати", - написав він.
Нагадаємо, раніше нардеп Роман Костенко повідомив, що дата голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки цей документ розглядатимуть у Комітеті з питань нацбезпеки.
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