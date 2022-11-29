Скандально відомий митрополит, якому СБУ оголосила підозру, потрапив до лікарні

Скандально відомий митрополит УПЦ Московського патріархату Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого СБУ підозрює у розпалюванні релігійної ворожнечі, потрапив до лікарні.

Кардіологи Київської лікарні імені Амосова виявили у митрополита обширні зміни коронарних судин серця.

Про це повідомляє Інформаційне бюро Тульчинської єпархії УПЦ.

"Вчора, 28 листопада 2022 року, медичне обстеження кардіологів Київської лікарні імені Амосова виявило у митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана обширні зміни коронарних судин серця, небезпечні для здоров’я і життя архіпастиря", - йдеться у повідомленні єпархії.

Зазначається, що консиліум лікарів запропонував митрополиту Іонафану зробити 29 листопада операцію на відкритому серці для повної заміни уражених судин, на що він отримав згоду пацієнта.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила нові факти підривної діяльності очільника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. Встановлено, що митрополит Іонафан підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Раніше митрополиту вручили підозру за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

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