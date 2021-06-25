Скандального блогера Коцабу закидали яйцями і облили зеленкою в Івано-Франківську: фото, відео

Інцидент стався, як тільки Коцаба вийшов з потяга.

Сьогодні вночі, 25 червня, на пероні залізничного вокзалу в Івано-Франківську активісти закидали яйцями та облили зеленкою скандального блогера, журналіста Руслана Коцабу. Інцидент стався, як тільки він вийшов з вагона потяга.

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У відповідь Коцаба обматюкав активістів. Відео з місця події опублікувала ВО "Тризуб" ім. С.Бандери у Facebook. У організації заявили про свою причетність до інциденту, а також про причетність до цього активістів "Карпатської Січі", "Фрайкору", бійців 4-ї РС ДУК "Правого Сектору".

Зазначимо, що 55-річний Руслан Коцаба родом з Івано-Франківська. Щодо нього триває розгляд кримінального провадження за підозрою у державній зраді. 29 червня Коломийський суд розгляне його справу.

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