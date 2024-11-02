Скандального блогера Шавлюка відправили під варту: подробиці

Чоловік створював різноманітні оголошення в себе на каналах з неправдивою інформацією про збори грошових коштів на підтримку Збройних сил України.

Олександра Шавлюка підозрюють у перешкоджанні діяльності збройних сил та вчиненні шахрайства. На час слідства Вінницький міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.​

Про це повідомляє місцеве медіа "20 хвилин".

Перед судовим засіданням біля суду стояли вінницькі активісти з плакатами з гаслами, пов’язаними з Шавлюком:"Зрадників України за ґрати", "Колаборанта і шахрая до вʼязниці", "Медіакор – інструмент Кремля".

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"Я вважаю, якщо людина всередині гнила, вона буде прикриватися нашими захисниками, але сама не буде нічого не робити", – зазначив один з учасників акції.

Під час засідання суду прокурор зачитав злочини, які інкримінують Шавлюку. Зокрема, йшлося про те, що люди кидали на його картку 7 тисяч гривень пожертв на допомогу Збройним силам, які він залишав собі.

Підозрюваний заперечував всі злочини, про які заявив прокурор.

Нагадаємо, харківський блогер заявив, що не виходить на вулицю, бо боїться бути мобілізованим.

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