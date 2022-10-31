Скандального Насірова відправили до СІЗО з можливістю внесення застави у 523,2 млн грн

Якщо Насіров не внесе застави, то перебуватиме у СІЗО до 17 грудня.

Скандального колишнього очільника ДФС Романа Насірова суд відправив до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідство підозрює колишнього керівника Державної фіскальної служби в отриманні хабаря в особливо великому розмірі, а саме - 722 млн гривень.

"За версією слідства очільник ДФС України за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Насіров перебуватиме у СІЗО до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн гривень застави. Якщо Насіров заплатить заставу, то він повинен прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом, не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками; здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Історія скандального Романа Насірова

Керівника ДФС Романа Насірова затримували за підозрою у корупційних діях ще у 2017 році. Проте тоді Насірову вдалось уникнути покарання. Посадовець стверджував, що він хворий та нібито не причетний до схем. Роман Насіров відомий також через ряд своїх заяв, зокрема він відмовився показувати журналістам свій електронний браслет, заявивши, що той в "інтимній зоні".

Після скандалу про справу Насірова повільно забували. А вже 11 грудня 2018 Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС і поновив його, призначивши виплатити компенсацію за час вимушеного прогулу у розмірі 183 342 гривні 84 копійки. На початку 2018 року Кабмін вирішив звільнити очільника Державної фіскальної служби Насірова. Як пояснили в суді, рішення про звільнення Насірова ґрунтувалось виключно на наявності в нього подвійного громадянства, що не вдалось довести. Хоча Велика Британія підтвердила, що в тодішнього очільника ДФС є їхній паспорт.

Все дійшло навіть до того, що підозрюваний у корупції в 2019 році балотувався на пост президента України, проте він став абсолютним аутсайдером.

У листопаді 2019 року ВАКС розпочав розглядати справу проти Насірова.

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