Скандального професора Василенка звільнили з університету Шевченка через сексистські висловлювання: що він сказав

Микита Василенко і раніше через свої сексистські заяви потрапляв у скандали, останній з яких розгорівся цього тижня.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка розірвав контракт з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком.

Як йдеться у заяві університету, це сталося, бо викладач порушив умови контракту й загальні етичні стандарти.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди університету", — зазначили у КНУ.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики зібрала порушення, які побачили в діях Василенка. Серед них — невідповідність поведінки нормам закону "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" та закону "Про освіту".

Раніше Василенко потрапляв у низку скандалів через свої сексистські заяви, останній з яких розгорівся цього тижня.

Що сказав викладач

Василенко заявив, що "поява іноземних військових в Україні покращить демографічну ситуацію", і зневажливо відгукнувся про українських жінок.

Про це він сказав в ефірі для російського медіа politnavigator, доступ до якого заблокований в Україні згідно з указом президента від 2018 року.

На думку професора, "голодні українки" займатимуться сексом з європейськими миротворцями.

"Уявіть собі – щонайменше сорок тисяч мужиків із грошима, "голодних" на жінок. Тих, хто не пройшов випробування фронтом, вихованих на хороших європейських харчах. І сотні тисяч "голодних" українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких загинули на війні або отримали каліцтва", – зазначив Василенко.

Також професор порівняв "іноземних миротворців" з німецькими військовими, від яких "народжувалися діти" в Україні під час і після Другої світової війни.

"Розповідали люди, які пережили (нацистську – ред.) окупацію, що після війни на Дніпропетровщині народжувалися "фріцівські" діти – ціле покоління", – сказав Василенко.

Коментар самого Василенка

В коментарі виданню hromadske Микита Василенко пояснив свою позицію.

За його словами, нині в Україні на одну жінку дітородного віку припадає 0,8 дитини, тоді як середня норма – 2,2. За такої тенденції українська нація може зникнути за 75 років, вважає професор. Він стверджує, що "будь-який військовий контингент, розміщений у будь-якій країні в будь-який час, має контакти з місцевими жителями".

Професор також навів як приклад роман сучасного французького письменника Фредеріка Бегбедера "Уна і Селінджер", в якому розповідається про зв’язки американців із француженками під час висадження в Нормандії.

"Як політичний експерт, видавець військових видань, науковець можу припустити, що коли до України зайдуть тисячі, десятки тисяч миротворців з Європи, це призведе до масштабних особистих історій кохання. Народження дітей – закономірний успішний фінал", – вважає Василенко.

Викладач вважає, що "цей процес слід врегулювати вмілим адмініструванням, щоб діти були записані українками й українцями".

Критику на свою адресу він вважає "замовною" і запевняє, що всі звинувачення в неповазі до жінок, обговорення його політичних уподобань та зовнішності – "від лукавого".

"Щодо виступу на каналі пана О. Шелеста. Вперше від журналістки "УП" почув, що канал може бути занесений до списку проросійських. Розберуся як редактор військового видання", – написав Василенко.

Хто такий Микита Василенко

Микита Василенко – доктор філології, кандидат філософських наук. Працює в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де викладає журналістське розслідування.

Як нагадує "УП", до повномасштабної війни він був частим гостем і запрошеним "експертом" проросійських каналів Віктора Медведчука та Євгена Мураєва (ZIK, Newsone і "НАШ"), а після їхньої заборони почав виступати на YouTube-каналах, створених тими ж медійниками.

В лютому 2024 року студенти Навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка поскаржилися уповноваженому Верховної Ради з прав людини на сексизм з боку викладача.

За словами студентів, тоді викладач нібито стверджував, що "жінки можуть чогось досягнути лише в чотири способи: чоловік, коханець, батько, брат".

Нагадаємо, у РНБО також відреагували на зухвалу заяву професора Василенка щодо українських жінок.

Скандал з викладачем КНУ імені Шевченка не вщухає! Чи звільнять професора Василенка?

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