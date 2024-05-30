Скандального військкома Борисова з Одеси знову відправили до СІЗО

Суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У четвер, 30 травня, за клопотанням прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Скандального військкома відправили під варту в СІЗО з альтернативою внесення застави розміром 140 мільйонів гривень.

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Колишній начальник Одеського ОТЦК та СП підозрюється у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Раніше, 28 травня, колишнього одеського військкома Євгена Борисова затримали працівники ДБР на виході зі слідчого ізолятора після того, як за нього була внесена застава у розмірі 12 млн гривень. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 142 млн гривень.

Нагадаємо, що проти Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями КК України. 2023 року ДБР затримало колишнього військкома і суд взяв його під варту.

Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 млн гривень, однак поступово суди зменшили суму застави до 12 млн гривень. Санкції статей, які раніше були інкриміновані затриманому, передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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