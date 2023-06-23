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Скандального військкома Одещини звільнять із посади, але не з армії — Данілов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Скандального військкома Одещини звільнять із посади, але не з армії — Данілов

Військкома Одеської області Євгена Борисова звільнять із посади, але не з лав ЗСУ

За фактами щодо ймовірної корупції начальника ТЦК Одеської області, які були озвучені журналістами, буде проведено ретельну перевірку.

У п’ятницю, 23 червня, президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення негайно звільнити з посади військкома Одеської області Євгена Борисова, який фігурує в гучному кримінальному провадженні. Водночас він залишиться військовослужбовцем Збройних сил України.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

“Під час війни ми не можемо звільнити людину зі Збройних сил. Він буде звільнений саме з цієї посади... Куди він відправиться - вже рішення за командиром... Він не звільняється з армії”, - пояснив він.

Окрім того, Олексій Данілов запевнив, що за фактами, які були озвучені журналістами, буде проведено ретельну перевірку.

“Якщо вони підтвердяться, тоді вже будуть зовсім інші органи розбиратися... Незважаючи на те, що ми на сьогоднішній день вільні від закону про заповнення декларацій... це не значить, що немає права НАЗК перевіряти ваш фінансовий стан. Тому всі мають бути до цього готові, що в будь-який момент можуть початися такі перевірки", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати".

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Дата публікації
Перегляди
3382
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