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Скандальному екссудді Чаусу змінили запобіжний захід на заставу

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Скандальному екссудді Чаусу змінили запобіжний захід на заставу

УНІАН

За законами України, загальний строк домашнього арешту не може бути більшим, ніж шість місяців.

Вищий антикорупційний суд постановив відпустити Миколу Чауса під заставу, вдягнувши на нього електронний браслет.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 2 лютого.

Тепер він зможе виходити з дому, якщо внесе заставу в понад 700 тисяч гривень. До слова, після пів річного домашнього арешту більше, за законом, тримати вдома не можна. 

Як повідомлялося, колишнього суддю обвинувачують у хабарництві. У 2016 році його викрили на хабарі в 150 тисяч доларів. Гроші він заховав у трилітрову банку й закопав на городі. Коли їх знайшли - він одразу ж зник. Чауса оголосили в міжнародний розшук.

Суд постановив відпустити Чауса під заставу, вдягнувши на нього електронний браслет | Новини України

Суд постановив відпустити Чауса під заставу, вдягнувши на нього електронний браслет | Новини України

Згодом з'ясувалося - він виїхав до Молдови. Просив там політичного притулку, але отримав відмову. Навесні цьогоріч його буцімто викрали і вивезли з Молдови в Україну. А вже влітку він сам з'явився в сільраді на Вінниччині. Після цього скандального суддю затримали. У серпні його відправили під цілодобовий домашній арешт.

До слова, на засідання суду Чаус з'являвся в бронежилеті, з охороною й трьома адвокатами. За можливе хабарництво йому загрожує до 12 років за ґратами.

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