Скандальному одеському військкому оголошено підозру: Зеленський повідомив подробиці

Колишнього очільника Одеського ТЦК і СП підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби.

У суботу, 22 липня, правоохоронці доповіли президенту Володимиру Зеленському про ситуацію з колишнім одеським військкомом Євгеном Борисовим, щодо якого ДБР уже відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі.

“Йому [Борисову] повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися”, - наголосив президент.

За словами Зеленського, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії, усі подробиці, які можна буде оприлюднити, правоохоронці представлять суспільству.

Президент також повідомив, що в Україні триває загальна перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів.

“Кожне таке “кабінетне” порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча”, - наголосив Зеленський.

Що повідомили в ДБР

У Державному бюро розслідувань конкретизували, що колишнього військкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають обмеження долі до 10 років позбавлення волі.

Водночас у ДБР уточнили, що місце перебування підозрюваного все ще встановлюють.

Нагадаємо, екскерівник Одеського регіонального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов привласнив 188 мільйонів гривень. Це рекорд незаконного збагачення, який вдалося виявити НАБУ.

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