Скандальну ексочільницю Хмельницької МСЕК дозволили випустити з-під варти: подробиці

Скандальну ексочільницю Хмельницької МСЕК випустили з-під варти: подробиці

Доповнено додатковими матеріалами

Колишню очільницю МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу, яку підозрюють у корупції, дозволили звільнити з-під варти. Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід на заставу в розмірі 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

Це рішення було прийнято згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, який передбачає, що загальний термін утримання під вартою під час досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців у справах про тяжкі злочини. На момент ухвалення рішення підозрювана вже провела під арештом 11 місяців.

ВАКС зобов’язав її до 4 листопада 2025 року виконувати низку обов’язків:

носити електронний браслет ;

не виїжджати з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дозволяють виїзд з України;

з’являтися за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;

утримуватися від спілкування з працівниками та колишніми працівниками Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, а також з тими, хто звертався туди за послугами.

Згідно джерел РБК-Україна, що заставу ще не було внесено. У разі ж внесення, на Крупу суд поклав процесуальні обовʼязки.

Нагадаємо, працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад 1,5 мільйона доларів готівкою та нерухомість, які вона не задекларувала. Якщо факт незаконного збагачення буде доведено в суді, жінка проведе за ґратами до 10 років.

Також підозрювана в незаконному збагаченні Тетяна Крупа, навколо якої восени виник гучний скандал, продовжувала обіймати посаду очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Тоді її звільнили з посади разом з ліквідацією Хмельницької обласної МСЕК.