Скандальний обшук в "Українській бронетехніці": в СБУ пояснили прчину

Застарілі гранатомети

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Служба безпеки України прокоментувала резонансні обшуки, проведені в офісах компанії «Українська бронетехніка» та за місцем проживання її керівників. У спецслужбі заявили, що слідчі дії пов’язані з розслідуванням закупівлі для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М, які, за версією слідства, були поставлені неналежної якості та за завищеною вартістю.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що йдеться про контракт між ДП «Агенція оборонних закупівель» і приватною компанією на постачання 6 тисяч гранатометів загальною вартістю 637 млн грн.

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«Служба безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрила закупівлю для Сил оборони одноразових протитанкових гранатометів неналежної якості за завищеною вартістю», — заявили в СБУ.

За даними слідства, хоча за документами постачальник мав передати нові гранатомети 2024–2026 років виробництва, фактично до однієї з військових частин надійшло озброєння, виготовлене ще у 1980-х роках.

У спецслужбі стверджують, що під час огляду були виявлені ознаки перемаркування виробів.

© СБУ

«Після зняття нових етикеток встановлено, що комплектуючі елементи були виготовлені у 1986–1988 роках», — повідомили в СБУ.

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Правоохоронці також заявляють, що учасники схеми нібито намагалися приховати справжній рік виготовлення та технічний стан гранатометів, використовуючи підроблені документи і змінюючи заводське маркування.

За версією слідства, держава зазнала збитків у розмірі 318,5 млн грн — саме таку суму авансу було сплачено за озброєння, яке так і не було прийняте замовником. Крім того, слідчі перевіряють можливу змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником.

© СБУ

У СБУ додали, що в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України проведено понад десять обшуків в офісах ДП «Агенція оборонних закупівель», компанії-постачальника та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетними до справи.

Окремо спецслужба відреагувала на заяви компанії «Українська бронетехніка» про нібито застосування сили під час обшуків.

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«Під час проведення вказаних слідчих дій до жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило. Про вказане свідчать протоколи обшуків, а також відеозаписи проведених слідчих дій», — наголосили у СБУ.

Нагадаємо, раніше в оборонній компанії «Українська бронетехніка» заявили, що вранці у четвер, 9 липня, співробітники Служби безпеки України провели «незаконний обшук» у помешканні першого заступника директора підприємства, під час якого його нібито «жорстоко побили».

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