Скандальний закон про НАБУ: експертка заявила про спробу захистити оточення Зеленського

Закон про ліквідацію антикорупційних органів НАБУ і САП / © УНІАН

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Закон про ліквідацію антикорупційних органів НАБУ і САП може бути спробою захистити оточення влади.

Про це сказала виконавча директорка Центру протидії корупції Дар’я Каленюк в ефірі телеканалу «КИЇВ 24» 22 липня.

Вона висловила занепокоєння з приводу ухваленого закону, що підриває незалежність антикорупційних структур.

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«Від моменту, коли цей законопроєкт буде підписаний президентом, а я думаю, що Володимир Олександрович дуже хоче дуже швидко його підписати, ми можемо забути про ці два органи», — сказала вона.

За словами Дар’ї Каленюк, повністю буде встановлено контроль генерального прокурора за спецпрокуратурою САП, і тепер саме генеральний прокурор буде визначати, які провадження розслідує НАБУ, давати вказівки за цими провадженнями, визначати, які там мають бути прокурори.

«Тобто те, що ми будували 10 років після Революції гідності, а я нагадаю, ми будували саме захист від повномасштабного впливу генерального прокурора від атикорупційних установ, сьогодні було зруйновано. Показово. На очах», — заявила Дар’я Каленюк.

Зазначимо, що 22 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №12414, що розширює повноваження Офісу генерального прокурора у питаннях, що стосуються діяльності НАБУ та САП.

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Каленюк нагадала, що Національне антикорупційне бюро України розслідує справи, пов’язані з особами з оточення президента, серед яких — колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та бізнесмен Тімур Міндіч, який має тісні зв’язки із Зеленським. Крім того, у фокусі антикорупційних органів — оборонні контракти, що можуть містити корупційні ризики.

За словами Каленюк, ці законодавчі зміни є спробою влади вплинути на антикорупційну політику напередодні виборів, в яких чинний президент, ймовірно, не зможе перемогти чесним шляхом. Вона вважає, що послаблення незалежності НАБУ та САП поставить під загрозу євроінтеграційний курс України.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який обмежує незалежність НАБУ і САП.

Тим часом в ЄС вже висловили стурбованість і нагадали, що фінансова підтримка надається лише за умови реального прогресу у сфері демократичного врядування.

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Раніше СБУ здійснила обшуки в офісах Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ці дії викликали значний суспільний резонанс.

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