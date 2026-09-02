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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Грозовий атмосферний фронт накриє Україну: синоптики назвали області, у яких вируватиме негода

Грозовий фронт і тумани охоплять більшість регіонів України 3 вересня.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 вересня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 вересня / © Associated Press

У четвер, 3 вересня, в Україні очікується мінлива погода із грозовими дощами та комфортною температурою повітря. Детальний прогноз від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 3-4 вересня погоду визначатиме висотна улоговина Скандинавського циклону.

«В нестійкій повітряній масі атлантичного походження під дією ще активного вересневого сонця, вдень розвиватиметься конвективна хмарність, місцями з короткочасними грозовими дощами. За прояснень та достатньої вологості повітря в ніч на 4 вересня можливі перші осінні тумани», — прогнозує метеоролог.

За словами синоптика, вночі слід очікувати від +9 до +14 градусів тепла, а вдень — від +22 до +27 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі прогнозують мінливу погоду по території країни 3 вересня. Ніч мине спокійно та без опадів, а от удень у більшості областей пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами.

Як зазначають метеорологи, суха та сонячна погода збережеться лише на сході країни та в Криму. Західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с принесе додаткову свіжість.

Найближча ніч очікується досить прохолодною: загалом по Україні термометри покажуть від +9 до +15 градусів, а на півдні — від +13 до +18 градусів тепла. Удень повітря прогріється до комфортних +21…+26 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні, південному сході та на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

У Карпатах утримається прохолода: очікується від +5 до +10 градусів уночі та від +15 до +20 градусів удень.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Водночас метеорологи застерігають, що 3 вересня в північних, східних, центральних (крім Вінницької), південних Хмельницькій та Харківській областях, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 3 вересня буде мінлива хмарність, прогнозують синоптики. Якщо ніч пройде без опадів, то вдень місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +25 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 3 вересня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. У регіоні буде хмарно з проясненнями.

Вночі місцями, вдень по всій території пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 3 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +12 до +17 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла. У Харкові температура повітря становитиме вночі від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 3 вересня буде мінлива хмарність, місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами. Вітер дутиме північний зі швидкістю 6-11 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +30 градусів тепла.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +18 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла. Температура морської води становитиме +22…+23 градуси тепла.

Водночас метеорологи попереджають, що на автошляхах області вночі та вранці місцями буде серпанок, видимість становитиме 1-2 км.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 3 вересня буде хмарно із проясненнями, прогнозують синоптики. Істотних опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

  • вночі від +11 до +16 градусів тепла;

  • вдень від +25 до +30 градусів тепла.

У місті Дніпро:

  • вночі очікується від +14 до +16 градусів тепла;

  • вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +26 до +28 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати українцям у перший тиждень вересня.

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