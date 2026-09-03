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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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184
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Скандинавський циклон змінить погоду в Україні: синоптики розповіли, де вдарять грози та які регіони накриють тумани

Вплив Скандинавського циклону 3 вересня спричинить в Україні грозові зливи та тумани, проте в окремих регіонах утримається літня спека до +30 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 вересня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 вересня / © pexels.com

У четвер, 3 вересня, Україну накриє грозовий фронт із північно-західної Європи, який принесе грозові зливи, осінні тумани та контрастну температуру по регіонах.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 3 та 4 вересня на погоду в Україні впливатиме Скандинавський циклон. За його словами, атлантичні повітряні маси разом із вересневим сонцем зумовлять формування хмарності, яка вдень місцями виллється короткочасними зливами з грозами.

Фахівець додає, що через високу вологість у ніч проти 4 вересня в регіоні очікуються перші ранкові тумани. Що стосується температури, то вночі стовпчики термометрів опустяться до +9…+14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до цілком комфортних +22…+27 градусів.

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, 3 вересня буде мінлива погода. Якщо ніч мине спокійно та без опадів, то вдень у більшості областей пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозами.

Як зазначають метеорологи, суха та сонячна погода збережеться лише на сході країни та в Криму. Західний вітер зі швидкістю 5–10 м/с принесе додаткову свіжість.

Удень температура повітря становитиме від +21 до +26 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні, південному сході та на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +30 градусів.

У Карпатах утримається прохолода, там очікується від +15 до +20 градусів тепла удень.

Погода в Україні 3 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 3 вересня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи застерігають, що 3 вересня в північних, східних, центральних (крім Вінницької), південних Хмельницькій та Харківській областях, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 3 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 3 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 3 вересня.

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